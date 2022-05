Arriva a Milano l’Aperitivo Day. L’appuntamento è per oggi giovedì 26 maggio alla Feltrinelli di via Pasubio.

L’evento prenderà il via in mattinata, alle 11, con un talk, moderato da Francesca Romana Barberini, durante il quale esperti di differenti settori – tra gli altri, il critico gastronomico Andrea Grignaffini, il wine & tea sommelier Gabriele Bianchi, l’artista Francesco Poroli e l’architetto Marzia Dainelli – e chef – Andrea Berton, Viviana Varese e Daniel Canzian – racconteranno novità, esperienze, teoria e pratica dell’aperitivo, approfondendone soprattutto la dimensione sociale e lifestyle.

Seguirà, alle 12.30, un aperitivo pre-pranzo durante il quale si potranno assaggiare le creazioni degli chef abbinate ai prodotti dei brand protagonisti.

Il pomeriggio, a partire dalle 15, sarà scandito da un programma di 3 masterclass, riservate agli operatori, per esplorare e approfondire il mondo degli abbinamenti tra “food” e “beverage”.

La giornata culminerà alle 18 con la presentazione del Manifesto dell’Aperitivo alla presenza delle Istituzioni, dei Brand e degli Ambassador.

Al termine è previsto un walk around tasting con degustazioni dedicate ai brand partner e agli abbinamenti proposti dagli chef, accompagnate da momenti di intrattenimento. Questo momento offrirà un’anteprima di Aperitivo Festival, il nuovo evento che, nel maggio 2023, renderà Milano il centro di un progetto internazionale che farà tappa nel corso dell’anno anche nei principali mercati mondiali dell’export italiano, dagli USA alla Germania, dall’UK alla Cina, coinvolgendo i più rinomati partner del settore agroalimentare e del beverage in collaborazione con i migliori chef, mixologist e sommelier italiani e internazionali.