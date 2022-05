Mercoledì 25 maggio alla Feltrinelli Piazza Piemonte a Milano è in programma l’incontro con lo scrittore statunitense Joe R. Lansdale, in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro Moon Lake (Einaudi Stile Libero). Moon Lake è un romanzo sulla scoperta del male e la fine di ogni illusione. Una saga in cinque atti che narra la storia di Daniel Russel, eroe quattordicenne che nel 1968 si sottrae al tentativo del padre di ucciderlo trascinandolo con sé nel fondo di un lago a bordo di una Buick. L’autore, la cui sconfinata produzione si riversa sugli scaffali del poliziesco, dell’horror, della fantascienza, del western, del gotico, del noir, per l’occasione presenterà il libro in dialogo con Luca Crovi e con la traduzione di Seba Pezzani, e firmerà 1.500 ex Libris che verranno distribuiti nelle Feltrinelli di tutt’Italia, inaugurando così l’iniziativa a cura di Librerie Feltrinelli Un mese in giallo, in programma dal 31 maggio al 26 giugno in tutte le oltre 100 librerie d’Italia e online sui siti lafeltrinelli.it e IBS.it.

Un mese in giallo è una vera e propria rassegna rivolta agli appassionati di storie nere, che vedrà la partecipazione di numerosi giallisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Piergiorgio Pulixi, Maurizio De Giovanni, Luca Crovi, Andrea Vitali, Diego Lama, Marco Vichi, Francesco Recami, oltre a proposte di lettura dedicate e inediti progetti realizzati dagli editori in esclusiva per laFeltrinelli.