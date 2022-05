“Blu Celeste”, il tour di Blanco

Vincitore della 72° edizione del Festival di Sanremo insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, certificato triplo disco di platino, e con il successo ottenuto per l’album d’esordio “Blu Celeste” certificato cinque volte disco di platino, BLANCO prosegue il BLU CELESTE TOUR con due spettacoli sold out il 27 e 28 maggio a Brescia presso il Gran Teatro Morato in Via S. Zeno.

La perfomance del giovanissimo talento è stata ideata nel minimo dettaglio per portare lo spettatore all’interno di un’esperienza sensoriale. Durante il tour BLANCO porterà live tutti i suoi più grandi successi e il suo album d’esordio “Blu Celeste” che ha totalizzato 650 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di view su YouTube.

“Ho aspettato” dichiara BLANCO “perché volevo che, per il mio primo live, il pubblico potesse muoversi con maggiore libertà possibile (pur nel rispetto della situazione attuale). Sono mesi che penso a come portare il mio disco sul palco per offrire a tutte le persone che mi hanno sostenuto la mia performance migliore. Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista”.

VENERDÌ 27 MAGGIO E SABATO 28 MAGGIO

GRAN TEATRO MORATO

VIA S. ZENO, 168

BRESCIA, 25124