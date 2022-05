Donna trovata e figlia uccise in casa, figlio in gravi condizioni

Tragedia a Samarate, in provincia di Varese. Una donna e la figlia di 16 anni sono state trovate morte in casa. Il figlio, che in un primo momento era stato dato per morto, è in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale a Varese. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa questa mattina. Le due donne sono state uccise nel sonno, probabilmente a martellate. Il marito, 57 anni, è stato fermato dai carabinieri. Dopo il duplice omicidio, a quanto emerso, ha tentato di darsi fuoco. Soccorso dopo la telefonata al 112 da parte dei vicini che hanno udito le urla, è stato portato in ospedale a Busto Arsizio.

*notizia in aggiornamento