E’ stata presentata oggi a Palazzo Pirelli dagli assessori regionali all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, e all’Istruzione e Ricerca, Fabrizio Sala, la Settimana dell’Astronomia giunta alla sua terza edizione. Hanno partecipato anche Matteo Fumagalli, presidente di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Elio Franzini, rettore dell’Università degli Studi di Milano e Marco Bersanelli, presidente del Consiglio Scientifico di Euresis. L’iniziativa si propone come un viaggio nell’universo invisibile, tra galassie, onde gravitazionali, stelle che esplodono, buchi neri che coinvolgerà oltre 400 ragazzi e tanti appassionati. “Fondazione Lombardia per l’Ambiente ha organizzato una settimana con un palinsesto ricco di eventi virtuali ed incontri scientifici di alto livello. Il tema proposto questa volta – ha spiegato l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo – è tanto interessante quanto misterioso, ‘L’universo invisibile. Materia ed energia oscura’“. L’assessore ha ricordato come questo evento si inserisca nelle attività di educazione ambientale sostenute da Regione Lombardia. L’educazione ambientale rientra, infatti, tra le azioni prioritarie della Giunta della Lombardia e viene promossa attraverso diversi canali ed iniziative che hanno la finalità di informare i cittadini sulle tematiche di salvaguardia del territorio, coinvolgendo giovani, scuole al fine di promuovere un rapporto più corretto con la natura e con l’ambiente che ci circonda.

Dal 2 al 7 maggio 2022 si può così assistere gratuitamente alle diverse iniziative di carattere scientifico-divulgativo che, come dicevamo, affronteranno il tema “Universo invisibile. Materia ed energia oscura” trattato da diverse angolature, con una particolare attenzione alle scuole secondarie di II grado. “Mettersi di fronte al mistero della natura – osserva Matteo Fumagalli, Presidente di Fondazione Lombardia per l’Ambiente – spalanca la curiosità di tutti, specialmente dei più giovani, attratti da quanto ancora attorno a noi abbiamo da conoscere. Le centinaia di studenti che si sono già prenotati per visitare la mostra e seguire gli incontri in calendario ci dicono già della rilevanza di questo genere d’iniziative di educazione ambientale“.

Al cuore della Settimana anche in questa edizione c’è una grande mostra virtuale – intitolata come la Settimana stessa “Universo invisibile. Materia ed energia oscura” – realizzata dall’Associazione Euresis e ospitata nel suggestivo ambiente virtuale a 360° realizzato dalla Fondazione Lombardia per l’Ambiente. Per le scuole è prevista la possibilità di prenotare visite guidate, mentre il pubblico può visitarla con il supporto di un’audioguida.