Dal 28 aprile al 25 maggio nelle Librerie Feltrinelli di Milano e di tutt’Italia arriva “MANGA MANIA“: un intero mese dedicato all’universo letterario e visivo narrato dai principali Mangaka, i celebri fumettisti giapponesi, attraverso un ricco calendario di anteprime, presentazioni, laboratori, proposte bibliografiche e prodotti in esclusiva per laFeltrinelli.

I dati dell’AJPEA, l’associazione nazionale degli editori giapponesi, riportano nel 2020 incassi per l’industria del manga pari a circa 4 miliardi e 845 milioni di euro, con un incremento del 23% rispetto all’anno precedente. Uno dei titoli manga tra i più venduti in Italia, My Hero Academia (Star Comics), nel 2020 ha sfiorato le 100.000 copie e nel 2021 i primi tre manga più venduti nelle Librerie Feltrinelli sono stati Demon Slayers, Hanako-kun. I 7 misteri dell’Accademia Kamome e My Hero Academia.

A dare il via alla rassegna è stato, mercoledì, l’artista italo-giapponese Nico Miyakawa, che ha realizzato l’identità visiva di “Manga Mania”, protagonista di un’inedita performance live presso gli spazi esterni di RED in piazza Gae Aulenti a Milano.

Da maggio partono gli incontri dedicati alla cultura manga e anime. Tra gli eventi in programma nelle librerie di tutt’Italia: a Milano, alla Feltrinelli piazza Piemonte sabato 7 maggio va in scena la presentazione del libro La Taverna di Mezzanotte (BAO Publishing) di Abe Yaro, da cui è stata tratta la serie originale Netflix Midnight Diner – Tokyo Stories. L’evento è in partnership con il ristorante Gastronomia Yamamoto di Milano che distribuirà per l’occasione delle bentobox contenenti i principali piatti della cucina tradizionale nipponica, mentre il 13 maggio si terrà una tavola rotonda sui manga e i fumetti al femminile, a cura di Star Comics.

E per invitare gli appassionati e i neofiti del genere manga all’approfondimento e alla scoperta, in tutte le Librerie Feltrinelli d’Italia e sui siti lafeltrinelli.it e IBS.it, tavoli e bibliografie tematiche con oltre 300 proposte di lettura dedicate.