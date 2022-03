In Lombardia 9.479 casi e 23 decessi

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-3). Aumentano invece nei reparti (+26). A fronte di 74.311 tamponi effettuati, sono 9.479 i nuovi positivi (12,7%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 74.311

– i nuovi casi positivi: 9.479

– in terapia intensiva: 43 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.036 (+26)

– i decessi, totale complessivo: 39.241 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.266 di cui 1.468 a Milano città;

Bergamo: 623;

Brescia: 1.068;

Como: 482;

Cremona: 293;

Lecco: 369;

Lodi: 159;

Mantova: 450;

Monza e Brianza: 890;

Pavia: 510;

Sondrio: 89;

Varese: 912.

I CONTAGI NELLE SCUOLE

Si confermano in crescita i contagi nelle scuole lombarde, ma fa eccezione della fascia d’età 14-18 anni. Il dato emerge dal report settimanale che la Direzione Generale Welfare trasmette all’Ufficio Scolastico Regionale e alle ATS. Nell’ultima settimana considerando l’intera popolazione scolastica della Lombardia infatti i casi di positività sono stati 12.267 contro gli 11.171 della settimana precedente (+9,8% circa). Guardando alla sola fascia di età 14-18 anni si passa invece da 2.840 della scorsa settimana a 2.652. Per quanto riguarda le quarantene nella regione al 27 marzo sono 500 (7.823 alunni e 7 operatori scolastici), le classi interessate alla misura. Nel report precedente (dato al 20 marzo) risultavano in quarantena 490 (8.234 alunni e 15 operatore scolastici). Nella provincia di Milano attualmente risultano in quarantena 204 classi (2.448 alunni 3 operatori), nel report della settimana precedente le classi in quarantena erano 190.