Collezionista austriaco truffato a Milano, ladra fugge con orologi di lusso

Ha fruttato 77 mila euro in oro la truffa organizzata da tre donne ai danni di un collezionista di orologi austriaco di 44 anni. Alcuni giorni fa, l’uomo era stato contattato da una prima donna, polacca, interessata all’acquisto di alcuni orologi che il collezionista aveva messo in vendita online. All’appuntamento concordato a Milano, presso un ristorante in via Mantegna (vicino alla fermata Gerusalemme della linea 5 della metropolitana), il 44enne ha incontrato invece un’italiana di Torino che parlava anche tedesco e le vende regolarmente 2 Rolex per un valore totale di 13.000 euro. In seguito il collezionista riferisce che avrebbe anche alcune placche in oro e la donna accetta di incontrarlo di nuovo il 29 marzo in un bar di piazza Cavour alle 13. A quest’ultimo appuntamento si presenta una terza donna di etnia rom e senza sospettare nulla il 44enne le mostra 6 placche in oro dal peso di 100 grammi l’una dal valore di 77 mila euro. Con la scusa di voler osservare meglio la merce in privato, la donna riesce a fuggire con l’oro.