Monza, al bar agitando una catena: bloccato con lo spray

Numerose chiamate alla polizia di Monza, ieri mattina, segnalavano una persona esagitata all’interno di un bar di zona san Biagio. Sul posto sono arrivate due pattuglie. Gli agenti si sono trovati davanti una persona di origini magrebine che agitava una grossa catena in acciaio. I poliziotti hanno cercato di tranquillizzarlo e poi lo hanno convinto ad uscire dal locale e gli hanno tolto di mano la catena dalle mani, tanto che l’uomo ha reagito contro gli agenti. A questo punto i poliziotti lo hanno immobilizzato con lo spray al peperoncino. Alla base del gesto c’erano dei contrasti con il gestore del bar. Si tratta di un 48enne marocchino, con numerosi precedenti di polizia come porto d’oggetti atti ad offendere, furto aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti il Questore ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Monza. Nel contempo, è stata attivata Ufficio Immigrazione la procedura di revoca del permesso di soggiorno per il successivo allontanamento dal territorio nazionale.