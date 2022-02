Rischia il posto il figlio di Montesano per il tweet sulle bare di Bergamo

Rischia il licenziamento il giornalista di Libero Tommaso Montesano, figlio dell’attore Enrico, noto per le sue sgangherate posizioni no-vax, per un tweet sulle vittime del Covid di Bergamo portate via sui camion militari. Intanto sarà querelato. “Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del Covid – dice il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore Sallusti, ma si è passato il segno. Quereleremo Montesano”.

Gori si riferisce al tweet del giornalista che ieri sera aveva paragonato le bare di Bergamo al lago della Duchessa, che fu un episodio oscuro e falso per sviare le indagini durante il sequestro di Aldo Moro, per dire che le immagini dei mezzi dell’Esercito con le bare fossero solo un ‘fake’. Il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, ha chiesto all’azienda di valutare se esistono i presupposti per licenziamento per colpa grave. Intanto il giornalista sarà sospeso. Il tweet è stato cancellato e il profilo cancellato da Twitter ma il social network è pieno di citazioni e insulti contro il giornalista.