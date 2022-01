Con 186.577 tamponi è di 26.773 il numero di nuovi positivi in Lombardia nelle ultime 24 ore con un tasso del 14,3% (ieri era del 14,4%). Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è di 268 (+10) e nei reparti per le terapie anti-covid è di 3.566 (+63). Sono 57 i morti. A Milano sono 8020 i casi registrati, a Brescia 3982, a Varese 1973, a Monza e Brianza 2269, a Bergamo 2767, a Como 1491, a Pavia 1383, a Mantova 1111, a Cremona 939, a Lecco 794, a Lodi 621 e a Sondrio 552.