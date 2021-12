Mercoledì 15 dicembre Zerocalcare torna a Milano, dopo il recente successo del firmacopie alla Feltrinelli di piazza Piemonte, con un evento speciale e unico, organizzato da Librerie Feltrinelli e BAO Publishing, presso lo Spirit del Milan in via Bovisasca 59: Zerocalcare unplugged, insieme al cantautore e musicista Giancane, autore della sigla della serie Strappare lungo i bordi. La serata inzierà con una chiacchierata con Zerocalcare, che ha appena pubblicato per BAO la raccolta Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia. Seguirà uno speciale live di Giancane. L’evento è a ingresso libero e gratuito previa prenotazione a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-zerocalcare-unplugged-feat-giancane-221934109897

Per entrare è necessario il super green pass