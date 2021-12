Dal 6 al 12 dicembre, fa sapere la prefettura di Milano, sono state 68.294 le persone controllate per l'entrata in vigore del 'super green pass'.

Dal 6 al 12 dicembre, fa sapere la prefettura di Milano, sono state 68.294 le persone controllate per l’entrata in vigore del ‘super green pass’. I controlli sono avvenuti principalmente sui mezzi del trasporto pubblico locale. Sono 119 le persone sanzionate per il green pass e 140 per inadempienze sugli obblighi di mascherina. E ancora: 2.366 gli esercizi commerciali controllati, 39 i titolari di negozi sanzionati.