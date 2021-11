Zerocalcare a Milano

Domani giovedì 25 novembre alle 15.00, giorno dell’uscita della sua nuova raccolta Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia (BAO Publishing), Zerocalcare incontra i fan per una speciale sessione di firmacopie all’interno dello spazio Comics&Games della Feltrinelli Piazza Piemonte.

L’incontro in programma è la prima uscita pubblica dopo il recentissimo successo della serie tv “Strappare lungo i bordi”, andata in onda per Netflix il 17 novembre e già trend topic della settimana su Twitter.

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia è una raccolta atipica, in cui Zerocalcare si occupa di temi importanti, prima di concedersi una lunga digressione personale. Dalla condizione dei carcerati a inizio pandemia, all’importanza della sanità territoriale, dalla seduzione della denuncia della “cancel culture” alle condizioni di vita degli ezidi in Iraq, questo ponderoso volume non fa sconti al lettore. Nella storia finale, l’autore racconta i dubbi e le ansie dell’ultimo anno, in cui il mondo si interrogava sul futuro e lui cercava di capire una volta per tutte cosa fare da grande.

Per partecipare al firmacopie i lettori dovranno preacquistare o acquistare il libro presso la Feltrinelli di Milano Piazza Piemonte dal giorno dell’uscita e ritirare il pass che consentirà l’accesso al firmacopie con l’orario di convocazione.