Operaio morto a Rodano, indagine per omicidio colposo

La Procura di Milano ha disposto l’autopsia sul corpo di Fabrizio Franzinelli, l’operaio di 46 anni morto martedì nel cedimento di uno scavo per la posa di tubi a Rodano, nel Milanese. L’indagine è per omicido colposo. Secondo la prima ricostruzione, nel cantiere in via Papa Giovanni XXIII gli operai erano nella fase di “sbancamento” e stavano togliendo le protezioni laterali che servono proprio a impedire alla terra di collassare sullo scavo. Avevano agganciato delle catene per rimuovere le paratie quando all’improvviso un versante è crollato seppellendo l’operaio sotto circa due metri di terra franata. Sul caso sta effettuando accertamenti anche la squadra di polizia giudiziaria della Procura milanese (al pm di turno Stefano Civardi non sono al momento arrivati atti) del dipartimento ‘ambiente, sicurezza, lavoro, salute’ guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano. Dipartimento che coordinerà il fascicolo per omicidio colposo.