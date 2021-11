Your Song Saved My Life, il nuovo singolo degli U2

‘Your Song Saved My Life’, è il nuovo singolo degli U2, primo inedito dal 2019, tratto dalla colonna sonora del film “Sing 2” che sarà pubblicata il prossimo 17 dicembre su etichetta Illumination/ Universal Pictures e Republic Records. In “Sing 2, sequel dell’amatissimo “Sing” (2016) e nelle sale italiane dal 23 dicembre, Bono farà il suo debutto nel cinema d’animazione come voce di Clay Calloway. Nel corso degli anni gli U2 hanno contribuito a numerose colonne sonore di film e hanno ricevuto due nomination nella categoria Miglior Canzone Originale agli Academy Awards per il brano ‘The Hands That Built America’ (Gangs of New York, 2003) e ‘Ordinary Love’ (Mandela: Long Walk To Freedom, 2014).