Covid, Lombardia: i nuovi positivi sono 119 (0,3%), nessun caso a Lecco

A fronte di 32.829 tamponi effettuati, sono 119 i nuovi positivi (0,3%). Nessun nuovo caso a Lecco. Lo riferisce la Regione Lombardia nel bollettino Covid giornaliero. Si registra un decesso. Le persone in terapia intensiva sono 48 come ieri. I ricoverati nei reparti sono 280, in aumento di 4 rispetto a ieri. Per quanto riguarda le province, sono 53 i positivi segnalati a Milano (di cui 21 a Milano città), 11 a Bergamo, 12 a Brescia, 2 a Como, 5 a Cremona, 0 a Lecco, 2 a Lodi, 4 a Mantova, 11 a Monza, 4 a Pavia, 1 a Sondrio e 4 a Varese.