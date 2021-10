Cortei no green pass, Sala: “Difficile soluzione”

I manifestanti No Green Pass “non rispettano la regola di ingaggio basilare delle manifestazioni che è ‘si concorda il percorso’ e a questo punto diventano incontrollabili, la Polizia cosa deve fare? può fare solo una cosa, ‘caricarli’, cosa che ovviamente capisco il Prefetto non intende fare. E’ veramente frustrante perché passo la seconda parte del pomeriggio del sabato ad osservare dal video quello che succede, ma ti senti veramente frustrato. Ne parlavo stamattina con il Prefetto, è difficile ad oggi trovare una soluzione”: lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala tornando sulla manifestazione no Green Pass di sabato. “Ho seguito i molti sabati, siamo a 14, si separano in varie parti, non c’è un corteo e la polizia o ha 3-4 volte uomini e donne a disposizione per fronteggiarli o non ce la fa – ha proseguito il sindaco -. Questo è quello che dice il Prefetto e io non ho motivo per non credergli. C’è solo una via, isolarli, ma sono talmente tanti che si diramano in varie parti, noi pensiamo a una manifestazione, ma sono più manifestazioni. Partono in origine uniti, ma poi vanno dove vogliono”.