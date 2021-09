In occasione della ripartenza delle scuole il 13 settembre Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, potenzierà il servizio. In superficie ci saranno 25 mila corse al giorno e 200 mezzi in più, grazie anche all’utilizzo di bus privati, di cui 120 bus navetta solo per gli studenti che servono 32 istituti tra i più frequentati (ad esempio: Cardano, Gentileschi, Molinari, Vespucci, Maxwell, Besta, Caravaggio, Verri, Einstein, Lagrange, Pareto, Russel, Galvani, Vittorini, Agnesi, Feltrinelli, Omnicomprensivo San Donato, Omnicomprensivo Corsico, Liceo S. Giuliano, Istituto Rho Passirana). Su bus e tram, in caso di raggiungimento della capacità massima del mezzo, la vettura viaggerà con il messaggio ‘completo’ e l’autista non effettuerà le fermate successive. In metropolitana saranno 2400 le corse giornaliere, con gli 8 treni aggiuntivi messi in servizio. Rimarrà attivo il sistema di conteggio automatico dei passeggeri ai tornelli, con questi ultimi che bloccano gli accessi in caso di raggiungimento della soglia prevista. Sul fronte della sanificazione una squadra di 400 persone è interamente dedicata a questa attività. I treni della metropolitana sono sanificati almeno 2/3 volte al giorno, così come le principali linee di autobus e tram. Sono invece 4 mila i distributori di gel igienizzante installati ai mezzanini della metropolitana, nelle banchine più frequentate, negli Atm Point e su tutta la flotta di bus, tram e filobus. Da lunedì sarà poi potenziata la squadra degli assistenti ai passeggeri arrivando a 380 addetti, a cui si aggiungono 130 controllori per il controllo dei biglietti e dell’utilizzo delle mascherine. Sui mezzi di trasporto pubblici la capienza rimane ridotta ed è fissata all’80%. L’ appello di Atm ai passeggeri è quello, se possibile, di non viaggiare nelle ore di punta.