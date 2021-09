“Ora ti canto il mare” il nuovo singolo dei Negramaro

“Ora ti canto il mare” è il nuovo singolo inedito dei Negramaro, disponibile dal 10 settembre. Il brano è uno dei primi in Italia disponibili anche in Audio Spaziale con Dolby Atmos su Apple Music. La canzone è scritta da Giuliano Sangiorgi e composta da Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano, che ha coprodotto il singolo insieme a Orang3; “Ora ti canto il mare” va ad arricchire l’album “Contatto”, uscito per Sugar nel novembre 2020 e anticipato da “Contatto” e “La cura del tempo”. Dal 10 marzo 2022 i Negramaro torneranno in tour nei palazzetti con un’anteprima live il 17 settembre all’Arena di Verona per Heroes, il Festival a sostegno delle diversità e delle minoranze di genere, nel quale la band presenterà un set inedito di 20 minuti, piccolo assaggio dello show del prossimo anno. Queste le date del tour indoor: 10 marzo Rimini, 12 marzo Torino, 16 e 17 marzo Roma, 22 marzo Perugia, 23 marzo Ancona, 25 marzo Bologna, 28 marzo Mantova, 1 e 2 aprile Milano, 9 aprile Firenze, 12 aprile Napoli, 16 aprile Eboli, 18 aprile Reggio Calabria, 20 e 21 aprile Bari, 27 aprile Conegliano, 30 aprile Padova.