Creazioni artigiane artisti e fiori al Castello di Abbiategrasso

Torna ad Abbiategrasso la manifestazione Creazioni Artigiane Artiste e Fiori, rassegna che da tanti anni si svolge con grande successo nel mese di marzo, in occasione della Festa della Donna. Sia nel 2020 sia nel 2021, purtroppo, la manifestazione nel mese di marzo non si è potuta svolgere causa decreti anti-covid. Appuntamento, quindi, 10 e 11 Luglio 2021, sempre nella scenografica cornice del Castello e della Piazza Castello di Abbiategrasso (MI). Anche in questa nuova edizione saranno presenti tante Artigiane Artiste con le loro nuove creazioni che abbracciano numerosi mestieri nel campo dell’arte e dell’artigianato artistico e diversi florovivaisti da diverse Regioni d’Italia. Sarà inoltre presenta un’area del gusto, rappresentata da imprese agricole ed artigiane con titolari e lavoratrici Donne con produzioni di qualità a tema con l’artigianato, le piante ed i fiori che offriranno assaggi gustosi ed un’interessante rappresentanza di produttori di cosmesi naturale.Per i piccoli ospiti sarà presente un’area giochi bambini per tutta la durata dell’evento e animazione con tatoo glitter e intrattenimenti con bolle giganti di sapone dalle 15.00 alle 18.00.Nella manifestazione ci saranno anche diversi laboratori didattici e di cucina per bambini ed adulti ed intrattenimenti per bambini sul tema della natura e dei fiori, in modo che tutta la famiglia incontri aspetti interessanti nell’evento. La mostra “Creazioni Artigiane Artiste e Fiori” è promossa da Associazione culturale e artistica Iperbole, con il supporto organizzativo di Eventi doc di Myriam Vallegra, ed è patrocinata da Comune di Abbiategrasso e Regione Lombardia.

Castello Visconteo – Abbiategrasso (MI)

Ingresso gratuito

Sabato 10 e Domenica 11 Luglio 2021

Orari apertura: sabato dalle 10.00 alle 22.00 e domenica dalle 10.00 alle 20.00

Sito Internet evento Creazioni Artigiane Artiste e Fiori: www.donneartigiane.it

Pag. FB: Donne artigiane

Per informazioni:

Associazione Culturale ed Artistica Iperbole

info@associazioneiperbole.it – www.associazioneiperbole.it