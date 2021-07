Covid, Sala: no al maxi schermo per Italia-Inghilterra (VIDEO)

Il sindaco per la linea della prudenza. Lamentele del personale Atm per i festeggiamenti (e i vandalismi) dopo la vittoria in semifinale con la Spagna. "Cercheremo di vigilare" ha detto Sala.

Dell’ipotesi di un maxischermo in piazza per seguire la finale dei Campionati Europei di calcio Italia-Inghilterra, “ne ho parlato ieri anche con il comandante dei vigili Marco Ciacci e con la vicesindaco Anna Scavuzzo: per prudenza non lo faremo. Cercheremo anche di vigilare rispetto a possibili festeggiamenti. Sarà certamente un fenomeno più nazionale che milanese”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala. Il sindaco ha poi spiegato di aver parlato anche col Prefetto Renato Saccone in merito alla sicurezza in città e alla circolazione dei mezzi pubblici dopo le lamentele del personale Atm per i festeggiamenti dopo la vittoria della Nazionale nella semifinale contro la Spagna che hanno visto anche vandalismi su alcuni mezzi.