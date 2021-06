“Il ministro Franceschini ha presentato oggi a Roma il programma della 27esima edizione della Festa Internazionale della Musica, giornata speciale che come ogni anno cade il 21 giugno, solstizio d’estate, e che ha un valore simbolico particolarmente importante in questo delicato periodo di ripresa di tutte le attività di spettacolo dal vivo. Il programma presentato propone concerti e iniziative in moltissime città italiane, e a Milano sarà ‘Estate Sforzesca’ a inserirsi nel circuito nazionale delle celebrazioni di questa Giornata con il concerto di Edoardo Bennato, testimonial nazionale di ‘Festa della Musica 2021′, che troverà nello splendido Cortile delle Armi al Castello il palcoscenico naturale per la sua musica. Curato da AIPFM – Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica, lo show vedrà il cantautore napoletano fondere le varie anime della sua ispirazione musicale – quella rock, ma anche quella sinfonica e lirica – con una formazione allargata per l’occasione”. Lo comunica Palazzo Marino. “’Lo spettacolo dal vivo è il settore che più ha sofferto durante lo scorso anno e mezzo di pandemia – ha dichiarato Filippo Del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, durante la conferenza stampa di presentazione che si è appena conclusa a Roma –. Questa giornata di Festa, importante ogni anno per l’attenzione che, dovunque nel mondo, accende sul complesso e affascinante universo della musica live, è quest’anno ancora più rilevante – non solo per i musicisti e per i lavoratori dello spettacolo ma per tutti noi – per la fondamentale per l’importanza che ha nel segnare simbolicamente una piena ripresa delle attività di spettacolo dal vivo’. Il concerto di Bennato, gratuito come tutti gli eventi legati alla Festa della Musica 2021 e già sold out, – spiega il Comune – comincerà alle ore 21.45 e sarà preceduto da un’esibizione degli allievi del Conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Milano: alcuni cantanti solisti, accompagnati da diverse formazioni di base, si esibiranno in un repertorio che spazia dai Manhattan Transfer ad Al Jarreau, da Madonna a Tina Turner, terminando con una performance di 11 batteristi, sempre allievi del Conservatorio, diretti dal Maestro Maurizio Dei Lazzaretti. ‘Estate Sforzesca’ è la rassegna promossa e coordinata dal Comune di Milano, con il patrocinio del MIC – Ministero della Cultura, che propone dall’11 giugno fino all’8 settembre oltre 80 spettacoli di musica, teatro e danza: ogni sera uno spettacolo diverso, all’aperto e in tutta sicurezza”, conclude la nota.

