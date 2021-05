GOJIRA: il nuovo album “impegnato” e irresistibile

È arrivato “Fortitude” (Roadrunner Records), l’atteso nuovo album dei francesi GOJIRA, band nominata a 2 Grammy Award, lanciato dal video ufficiale di “The Chant”: scritto e concepito da Joe Duplantier e diretto da Russell Brownley, il clip – girato in India nel dicembre 2019 in una location nel Bengala Occidentale – esamina la condizione dei bambini rifugiati dal Tibet, fuggiti dalla loro patria nel tentativo di preservare la propria cultura dopo l’invasione della Cina nel 1949.

“Questo video trae ispirazione dalle poesie di Tenzin Tsundue, un attivista Tibetano che descrive il genocidio culturale perpetuato contro il suo popolo”, spiega Joe. “Siamo sempre stati sensibili a questo argomento. La cultura Tibetana ha ispirato molti dei nostri testi e ha avuto un grande influsso nel nostro approccio generale ad arte e filosofia. I nostri pensieri vanno a tutto il popolo del Tibet, speriamo di poter vedere presto la loro terra libera dall’oppressione”.

“The Chant” segue i precedenti singoli “Another World”, “Born For One Thing”, “Into The Storm” e “Amazonia”, quest’ultimo legato a una raccolta fondi benefica a favore della The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB), associazione che difende i diritti culturali e ambientali delle tribù indigene dell’Amazzonia vittime della deforestazione, della perdita dei loro terreni e spesso costretti a lavori forzati e sottoposti ad abusi.

Registrato e prodotto da Joe Duplantier al Silver Cord Studio – quartier generale dei Gojira a Ridgewood, Queens– e mixato da Andy Wallace (Nirvana, Rage Against The Machine), “Fortitude” è una collezione di brani che esortano l’umanità a immaginare un mondo nuovo – incitandoli, poi, a fare il possibile per renderlo reale. Il quartetto ha posto le prime basi per “Fortitude” lo scorso anno, presentando il singolo “Another World”, brano immediatamente accolto con grande entusiasmo dalla critica specializzata: “una hit apocalittica” ha scritto NPR, mentre Stereogun ha dichiarato “I Gojira sono una delle più importanti istituzioni metal di questo secolo”. Alla prima posizione tra i “5 album più attesi del 2021” dai lettori di Revolver Magazine, “Fortitude” porta avanti la tradizione musicale dei Gojira, capaci di sfruttare la propria musica come veicolo per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni ambientali di grande impatto. Ed è stato anche Album della Settimana a Linea Rock!

Pubblicato nel 2016, “Magma”, album intenso e molto personale scritto dopo la scomparsa della madre dei fratelli Duplantier, ha portato ai Gojira due nomination ai Grammy Award – nelle categorie Best Metal Performance e Best Rock Album– e ha debuttato alla prima posizione della classifica Hard Rock Albumsdi Billboard, risultato mai ottenuto prima da una band francese. “Magma”, inoltre, è stato incoronato Album dell’annoda Metal Hammer UK e inserito da i Migliori 20 Album Metal del 2016 da Rolling Stonee tra i Migliori 50 album del 2016 / Migliori 10 album del 2016 da Consequence Of Sounds.

GOJIRA – “Fortitude”

“Born For One Thing” “Amazonia” “Another World” “Hold On” “New Found” “Fortitude” “The Chant” “Sphinx” “Into The Storm” “The Trails” “Grind”