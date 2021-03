Covid, Lombardia: i nuovi positivi sono 3.643 (7,7%), 99 i decessi

A fronte di 47.175 tamponi effettuati, sono 3.643 i nuovi positivi (7,7%). I guariti/dimessi sono 3.851. I ricoverati in terapia intensiva sono 836 (+14) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 7.165 (+213). I decessi sono stati 99 (totale complessivo: 29.975). I nuovi casi per provincia: Milano: 907 di cui 374 a Milano città; Bergamo: 200;

Brescia: 510; Como: 370; Cremona: 160; Lecco: 62; Lodi: 64; Mantova: 283; Monza e Brianza: 263; Pavia: 203; Sondrio: 25; Varese: 512

