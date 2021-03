“Digitalizzazione, imprese e futuro. La connettività avrebbe dovuto rappresentare la leva per diffondere e promuovere l’innovazione sul territorio. Da aprile, però, al Pirellone la rete wifi diventerà a tempo. Dopo i pasticci di Aria non è un bel segnale nell’ottica della digitalizzazione in ambito regionale”: lo afferma Marco Degli Angeli, consigliere regionale del M5s Lombardia, riferendo della notizia trasmessa ai consiglieri dall’ufficio Sistema Informativo di Regione Lombardia. “Dopo anni di disservizi, connessioni che saltano, streaming imbarazzanti durante le sedute del Consiglio regionale e poca copertura rete in tutto il palazzo della Regione, che la soluzione trovata sia proprio quella di ridurre il traffico di rete con un internet a tempo ha del surreale. Come verrà garantito il nostro lavoro per i cittadini? Si parla di digitalizzazione, invece Regione torna negli anni Novanta”, conclude Degli Angeli.

Di seguito la comunicazione arrivata ai consiglieri regionali:

Oggetto: Reti Wi-Fi CRL

Buongiorno,

si avvisano tutti gli utilizzatori della rete Wi-Fi CONSIGLIO REGIONALE che, a partire dal prossimo mese di aprile 2021, tale rete non sarà più disponibile.

Gli utenti potranno utilizzare la rete Wi-Fi Guest@RL, effettuando la procedura di iscrizione al servizio e la creazione di una nuova utenza, che potrà essere gestita in autonomia da ogni utente al primo collegamento, sul modello di altre reti pubbliche (rete Wi-Fi metropolitana, Trenitalia, Italo, ecc…).

Occorrerà:

Selezionare la rete Guest@RL e connettersi

Aprire il browser e digitare qualsiasi indirizzo internet

Creare un account tramite profilo social o tramite form di iscrizione

Inserire le credenziali ricevute via SMS

La nuova rete consentirà limite massimo di utilizzo di 9 ore giornaliere a partire dall’orario della prima connessione.

Grazie per la collaborazione e buon proseguimento di giornata.

p. Ufficio Contratti e ICT – U.O. Coordinamento del sistema informatico

Tiziana Agosti.