Champions, l’Atalanta in 10 si arrende al Real

Atalanta sconfitta in casa dal Real Madrid 1-0 nella gara di andata degli ottavi di Champions League. I bergamaschi dal 18′ hanno giocato in 10 per l’espulsione di Freuler. A pochi minuti dal 90′ è arrivato il goal del Real. “C’è la tentazione di eliminare ogni genere di contrasto, che invece fa parte del gioco. Ma questo è il suicidio del calcio. Basta con questi arbitri che non hanno mai giocato a pallone e rovinano le partite”. Gian Piero Gasperini è infuriato con l’arbitro tedesco Tobias Stieler, autore della espulsione di Freuler, apparsa decisamente affrettata e che ha condizionato tutta la partita. “Ora siamo nella condizione ideale – ha aggiunto l’allenatore dell’Atalanta a Sky – nulla da perdere, dobbiamo andare a Madrid a vincere” o comunque “a fare la nostra partita. Però resta l’amarezza perché prepari tanto un match e poi… magari avremmo perso lo stesso, in 11 contro 11, perché avremmo osato di più, scoprendoci. Ma così fa male”.

