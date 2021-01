Covid, 1832 nuovi casi (4,6%) e 58 decessi

A fronte di 39.462 tamponi effettuati, sono 1.832 i nuovi positivi (4,6%). I nuovi guariti dimessi sono 5.009. I decessi sono 58, per un totale di 27.074 dall’inizio della pandemia. Sono i dati di oggi comunicati dalla Regione. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (-2, per un totale di 377) e anche negli altri reparti (-36 per un totale di 3454) .

I nuovi casi per provincia:

Milano: 363 di cui 212 a Milano città;

Bergamo: 65;

Brescia: 374;

Como: 165;

Cremona: 49;

Lecco: 59;

Lodi: 26;

Mantova: 103;

Monza e Brianza: 143;

Pavia: 119;

Sondrio: 54;

Varese: 265