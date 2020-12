“Tampone sospeso” per i più fragili a Milano

Da sabato 12 dicembre sarà attivo il tendone della “Brigata Soccorso Rosso”, in Piazzale

Baiamonti a Milano, per raggiungere la popolazione più fragile colpita dalla pandemia.

L’iniziativa è di Arci Milano, Medicina Solidale, Adl Cobas e Brigata Sanitaria Soccorso. “Anni di tagli e smantellamento dello Stato Sociale, in favore dei privati, hanno escluso dal diritto alle cure migliaia di invisibili impossibilitati ad accedere ad un servizio che deve tornare ad essere pubblico e garantito” si legge in un comunicato stampa.

“Arginare la diffusione dei contagi da Covid-19 signifca realizzare una campagna di tracciamento diffusa e sistematica, coinvolgendo l’intera collettività, compresi le lavoratrici e i lavoratori senza documenti, i disoccupati e i poveri che popolano la nostra metropoli”.

L’iniziativa è dedicata a Franca Rame. “Agiremo per ristabilire il diritto alla prevenzione e alla salute della collettività. Nonostante una burocrazia miope e lenta, siamo fnalmente pronti ad effettuare tamponi veloci e gratuiti a chi non può accedere al mercato privato e al servizio pubblico depauperato dall’assenza di risorse economiche e professionali”.

Inizialmente saranno attivati due turni settimanali:

sabato 12 dicembre, dalle 11.00 alle 15.00

domenica 13 dicembre, dalle 16.00 alle 20.00

La presenza degli infermieri e del personale sanitario sarà affiancata da un medico di turno e dai volontari che effettueranno l’accoglienza e il triage.

Ogni tampone gratuito è sostenuto dalle donazioni effettuate attraverso una raccolta fondi on-line.