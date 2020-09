“Non siamo ancora a conoscenza assoluta di cosa sia questo virus, di come potrà reagire e di quale sarà il futuro. Noi dobbiamo essere pronti sulla base di quello che sappiamo e conosciamo per continuare a contrastarlo e combatterlo”. Lo ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, a margine del convegno dal tema “Covid-19, il virus ignorante”, organizzato dalla Fondazione The Bridge in collaborazione con la Regione. Interpellato dai cronisti, alla domanda se fosse ancora convinto che la Lombardia avesse dato un risposta eccellente ha risposto: “Ne sono ancora assolutamente convinto. Pensiamo di poter dirlo e anche quanto emerso in questo convegno, di una grande valenza scientifica, lo conferma. Non bisogna dimenticare della situazione in cui noi siamo partiti, il fatto che nella nostra Regione c’erano centinaia di migliaia di persone malate senza saperlo, che continuavano a diffondere il virus e l’indice di contagiosità in Lombardia era a livelli assolutamente non comparabili ad altre regioni d’Italia. Siamo riusciti a ricondurre la situazione in termini assolutamente buoni con l’impegno e la determinazione, la capacità di medici e infermieri appartenenti al sistema sanitario e anche con la partecipazione dei cittadini, che hanno rispettato tutte le indicazioni date”. Sul ruolo dei medici di base riuniti in cooperative “sono sicuramente una delle chiavi, tanto è vero che in alcune parti del territorio lombardo i medici si erano riuniti in cooperative e hanno dato risultati eccellenti: queste saranno alcune delle indicazioni di cui terremo conto per la correzione di quei punti che hanno dimostrato delle criticità”. (Miaews)