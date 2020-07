Viaggio sulla “Valigia delle Indie” con l’app in realtà aumentata

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci lancia Train Stories, la sua prima app in realtà aumentata. Train Stories è un’app dedicata all’affascinante storia della Valigia delle Indie, il convoglio ferroviario che collegava settimanalmente Londra a Bombay ed attraversava parte della Francia e della neo nata Italia tra la fine del 1800 e i primi anni del 1900, e, più in generale, a tutti i pezzi storici presenti all’interno del Padiglione Ferroviario del Museo.

Entrando nella prima sezione del menu, La Valigia delle Indie, sarà possibile rivivere, accompagnati dal simpatico personaggio Guido la Guida, il viaggio della locomotiva dall’Europa fino in India scoprendo come, grazie all’attraversamento via terra, si riducesse il tempo di percorrenza a soli 22 giorni rispetto ai diversi mesi di navigazione che occorrevano passando per l’Oceano Atlantico e quello Indiano. Non solo, grazie alla realtà aumentata, si potrà passeggiare per il lussuoso vagone ristorante, ricostruito come quello dove i passeggeri pranzavano nel 1870, e ammirare le porcellane e gli arredi dell’epoca. Infine, selezionando la voce Come funziona , si avrà accesso all’interessante studio sul funzionamento di una locomotiva a vapore.

La seconda sezione del menu, Il Padiglione Ferroviario del Museo, è invece dedicata all’esplorazione dei trasporti su rotaia grazie a videoguide, audioguide e schede informative.

Partendo dalla mappa del Padiglione e scegliendo uno dei convogli, si potrà ascoltare il curatore Marco Iezzi che ne svelerà gli highlights, la storia e i segreti: dalla Locomotiva E 430 del 1900, la prima a trazione elettrica, alle motrici a vapore Gr 691 e 685 che hanno reso possibile i primi grandi movimenti di persone attraverso la penisola a partire dagli anni Venti, fino ai primi mezzi pubblici urbani, quali l’OMNIBUS e il Gamba de Legn, che portavano gli operai nelle fabbriche della nuova Milano industriale.

Lo sviluppo dell’app Train Stories si inserisce all’interno di una più ampia missione del Museo volta all’utilizzo dei linguaggi e delle tecnologie digitali per la valorizzazione del proprio patrimonio, sia come parte dell’esperienza della visita, sia al di fuori sfruttando la rete e le tecnologie mobili. La fruizione digitale dei contenuti, infatti, premette di coinvolgere il pubblico in esperienze stimolanti che differenziano e arricchiscono la visita museale, e offre la possibilità di rendere veicolabili anche i contenuti più complessi in modo semplice e immediato. È questo il caso ad esempio della realtà aumentata utilizzata per l’app Train Stories che permette di raccontare aspetti delle collezioni museali anche riportando in vita cimeli che non esistono più, grazie a uno strumento di esplorazione, narrazione interattiva e ricostruzione virtuale.

La “Valigia delle Indie” era il famoso convoglio che collegò Londra a Bombay tra il 1870 e il 1914. Era composto da un bagaglio postale, due carrozze letto e una vettura ristorante.

Dopo l’apertura nel 1871 della Galleria del Frejus che collega Francia e Italia, la compagnia inglese Peninsular&Oriental decise di far passare la “Valigia” lungo l’Italia. Grazie al nuovo tragitto, coprì la distanza tra Londra e Brindisi in sole 47 ore per poi proseguire a bordo di un piroscafo lungo il canale di Suez verso l’India. Grazie all’abolizione di frontiere e dazi doganali all’interno del Paese, si semplifica lo scambio di merci e il passaggio di viaggiatori. Il passaggio in Italia dela “Valigia” rappresenta un segno tangibile dell’unità geografica e commerciale italiana.

Nella tratta italiana la “Valigia delle Indie” veniva trainata dalla locomotiva Gr 552, ora esposta al Museo. La locomotiva a vapore Gr 552 era affidabile e veloce. Per questo era stata scelta per trainare i treni sulle tratte più importanti del nostro Paese.