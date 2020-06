Tornano le code in tangenziale

Sono tornate le code per traffico intenso sulle tangenziali di Milano, in particolare sull’allaccio fra l’autostrada del Sole e la tangenziale ovest, sulla tangenziale ovest e su quella nord e sulla Milano-Meda. Da stamattina, con l’apertura dei “confini” tra le regioni, il traffico si è intensificato.

Non ci sono stati invece particolari problemi di affollamento su bus e metro, in base a quanto riferisce Atm. C’è stata solo qualche chiusura dei tornelli di prima mattina, per far defluire i viaggiatori nelle stazioni della metropolitana di Sesto, Bisceglie e Porta Genova.