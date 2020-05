Arrestato 19enne trovato con speed, hashish e marijuana

Quando hanno visto arrivare i poliziotti bikers , hanno immediatamente cercato di liberarsi della droga che avevano in tasca, una bustina di plastica contenente mezzo grammo di speed. Gli agenti della polizia di Stato hanno, però, notato quel movimento molto sospetto e hanno quindi deciso di fermare i due giovani per effettuare una perquisizione personale. Così, nel pomeriggio di ieri, è stato arrestato uno studente 19enne, in piazzale Arduino: oltre alla bustina di speed, il ragazzo aveva con sé, in un borsellino, anche alcuni grammi di marijuana, tre dosi di hashish (peso di 6 grammi totali) e 30 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione di Novate Milanese, dove lo studente viveva, ha portato al sequestro di altri 33 grammi di marijuana, suddivisa in involucri, dentro un cassetto della camera da letto, e di un pezzo di hashish da 35 grammi nascosti nell’armadio.