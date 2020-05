Divani&Balconi, un album solidale scritto in lockdown da giovani cantautori

Un album di canzoni inedite scritte durante il lockdown da giovani cantautori e prodotto dall’etichetta discografica siciliana 802Records che donerà i proventi all’Associazione Energie Sociali Jesurum di Milano. L’etichetta discografica indipendente siciliana 802Records ha invitato giovani cantautori e cantautrici a inviare i propri brani scritti in questo questo difficile periodo, storie di quotidianità, generate da bisogni espressivi “sollevati” e messi in movimento dalla creatività condivisa, dalla fiducia nel futuro. E’ nata così una raccolta di 12 composizioni originali scelte tra le tante inviate dagli artisti che hanno aderito all’iniziativa. A progetto ultimato i promotori, in accordo con tutti i cantautori, hanno deciso di devolvere i proventi della vendita del disco a una Associazione lombarda, di Milano: Energie Sociali Jesurum. L’associazione Energie Sociali Jesurum che in questi terribili mesi ha lanciato l’iniziativa Mai solo, se resti a casa, per offrire gratuitamente consegna a domicilio di beni di prima necessità, farmaci e prodotti per la cura degli animali domestici, agli over 65, alle persone con disabilità e a famiglie monogenitoriali, in tutto il territorio di milanese.

Anche il MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) ha voluto sostenere Divani & Balconi e gli artisti, sette ragazzi e cinque ragazze e i loro brani acquistabili su tutte le piattaforme digitali. Di seguito la tracklist:

Andrea Lelli – E ora dimmi

Sorelle Prestigiacomo – Una grande novità

Pietro Spanò – Cosa penserebbe Freud di me

Zafarà – I fiori

Milena Mingotti – Senza musica

Stefano Montalti – Guarda che bella fotografia

Ilenya – Ti guardo e vedo noi

Alice Cucaro – Falena

Max Lo Buono – La cravatta di domenica

Leo Tenneriello – Se tornassi

Patrizia Capizzi – E mi fermo

Marco Gioè – Come non si è fatto mai