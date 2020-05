Silvia, un applauso dai balconi oggi al suo rientro in Italia

“Alle 14, quando atterrerà l’aereo che la sta riportando a casa, ci ritroveremo tutti alle finestre per accogliere Silvia con un grande applauso. Bentornata a casa Silvia, era un anno e mezzo che ti aspettavamo!”. La proposta è dei Sentinelli di Milano. La città si prepara ad accogliere la volontaria milanese rapita in Kenya un anno e mezzo fa e tornata libera ieri.

La stessa proposta arriva dagli amici di Silvia del Parco Trotter: “Oggi, alle 14,00, nell’ora in cui Silvia atterrerà a Ciampino, tutti sul balcone per fare un grande applauso di virtuale e simbolico benvenuto alla giovane volontaria”.