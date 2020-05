Romeo e Giulietta sul palcoscenico digitale del Teatro No’hma

Mercoledì 6 e 7 maggio, alle ore 21, sul palcoscenico digitale dello Spazio Teatro No’hma andrà in scena A Tale of Star-Crossed Lovers (Il racconto degli amanti sventurati): una coproduzione della compagnia teatrale KL Shakespeare Players e il gruppo di danza Nyoba Kan, che quest’anno rappresentano la Malesia all’XI edizione del Premio Internazionale dedicato alla memoria di Teresa Pomodoro.

Sette artisti, tra attori e ballerini, portano in scena una rivisitazione del Romeo e Giulietta di Shakespeare, la cui celebre storia d’amore e morte si intreccia con quella di altri due amanti famosi nella cultura indù: Rama e Shinta. Uno spettacolo potente sul dolore dell’amore che non soltanto riesce a fondere armoniosamente recitazione e danza, ma individua alcuni denominatori comuni tra la cultura orientale e quella occidentale.

La rappresentazione avrebbe dovuto debuttare in anteprima nazionale al Teatro di via Orcagna; tuttavia, a seguito della sospensione delle rappresentazioni dal vivo, No’hma ha deciso, d’accordo con la compagnia malesiana KL Shakespeare Players, di rendere disponibile sui propri canali web il video dello spettacolo registrato nel 2018 a Kuala Lumpur.

Al termine dello spettacolo – come da sempre avviene in occasione del Premio Internazionale – gli spettatori potranno esprimere il proprio giudizio sulla performance, compilando un semplice questionario presente sul sito www.nohma.org nella pagina dedicata all’evento A Tale of Star-Crossed Lovers. In questo modo verrà salvaguardata la partecipazione della Malesia alla XI Edizione del Premio Internazionale.

“L’obiettivo del premio, fin dalla prima edizione, è duplice”, sostiene la Presidente Livia Pomodoro, “da un lato dare voce e opportunità a compagnie spesso escluse dai grandi circuiti convenzionali, dall’altro offrire al nostro pubblico punti di vista e spunti di riflessione differenti e originali”.

Per seguire lo streaming dell’evento sarà sufficiente collegarsi, alle ore 21 di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio, al sito www.nohma.org, al canale Youtube “Teatro No’hma”, oppure alla pagina Facebook “Spazio Teatro NO’HMA”.

SPAZIO TEATRO NO’HMA TERESA POMODORO

diretto da Livia Pomodoro

via Andrea Orcagna 2 – 20131 Milano

