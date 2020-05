Milano, protesta dei ristoratori all’Arco della Pace

Decine di sedie vuote sull’asfalto intorno all’Arco della Pace a Milano. Non è una performance d’arte moderna o l’iniziativa di qualche artista ma la protesta dei ristoratori milanesi. Circa una cinquantina di commercianti, in rappresentanza di oltre 2mila attività, hanno protestato contro il Governo chiedendo regole chiare e ben definite sulla riapertura. “Abbiamo incassi ridotti del 70% e rischiamo di non riaprire più” sono le parole del ristoratore Alfredo Zini, portavoce della protesta. “Non basta dire di usare il plexiglass per dividere i tavoli, vogliamo regole chiare perché viviamo di convivialità. A Milano molti bar e ristoranti sono ripartiti con il delivery o l’asporto ma non basta per coprire i costi e le utenze” ha concluso Zini.