Concorso letterario “GialloCeresio”, al via la seconda edizione

Dopo il grande successo della prima edizione, con oltre 200 opere in gara tra edite e inedite e racconti giunti da tutta Italia ma anche da Svizzera e Francia, torna con tante novità “GialloCeresio”, concorso letterario promosso dal Comune di Porto Ceresio (Varese). La competizione sarà anche quest’anno rivolta ad autori di romanzi e racconti gialli, noir, thriller e polizieschi divisi in due macrosezioni: opere edite pubblicate tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2020 e provviste di ISBN che non abbiano partecipato alle precedenti edizioni di GialloCeresio e racconti del tutto inediti (mai pubblicati né su carta né sul web) ambientati in località lacustri realmente esistenti e identificabili, di lunghezza tra le 16mila e le 20mila battute spazi inclusi.

Tre le novità in arrivo: per la sezione racconti inediti i 20 finalisti e i vincitori dei Premi speciali “Giovani Autori” e “Porto Ceresio” saranno raccolti in un’antologia che sarà pubblicata da F.lli Frilli Editori; per la sezione romanzi editi saranno invece coinvolti anche i lettori che, selezionati dai Sistemi bibliotecari, librerie ed enti promotori, andranno a comporre una pregiuria che sceglierà 10 finalisti e tre per ognuno dei premi speciali; infine, per confermare e accentuare la grande attenzione che “GialloCeresio” riserva ai giovani, nella Giuria verrà inserito il vincitore del “Giovani Autori” 2019.

Il “Premio Giovani Autori” resta anche quest’anno una sezione speciale della competizione su iniziativa del Comitato Premio Claudio De Albertis. La presidente Carla De Albertis, conferma i due Premi Speciali dedicati ai giovani talenti under 35, uno per le opere edite e uno per quelle inedite rispettivamente di 1000 e 300 euro. “Ci sono tantissimi giovani talenti che meritano una chance – spiega De Albertis – Sappiamo tutti quanto sia difficile affacciarsi al mondo dell’editoria, da qui il nostro interesse a sostenere ancora una volta “GialloCeresio”, visto il successo dello scorso anno”. “Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per la sensibilità verso la valorizzazione dei giovani dimostrata nell’aver inserito nella Giuria il vincitore del Premio Giovani Autori 2019 Alessandro Bongiorni”. “La mia presenza testimonia il supporto di Regione Lombardia a una iniziativa che dà prestigio al territorio e accresce l’attrattiva turistica della zona. Ringraziamo il sindaco e tutti coloro che si sono adoperati per rendere possibile questa manifestazione”, ha detto il consigliere regionale Cosentino. Per quanto riguarda i premi, per i romanzi editi, il premio per il vincitore è di 1500 euro, per il secondo classificato 700 euro e per il terzo 500; Premio Giovani autori 1000 euro; Premio Laghi 300 euro. Per quanto riguarda i racconti inediti, al vincitore andranno 500 euro, 250 al secondo classificato e 150 al terzo. Sempre tra gli inediti, verrà attribuito un premio speciale di 200 euro al miglior racconto ambientato a Porto Ceresio e il Premio Giovani Autori di 300 euro.

Il termine ultimo per partecipare al concorso per entrambe le sezioni è il 10 maggio alle ore 12.00. La premiazione di tutti i vincitori sarà domenica 13 settembre a Porto Ceresio, alle ore 16.00.

Il regolamento è disponibile sui siti www.comune.portoceresio.va.it, www.premiodealbertis.it, sulla pagina fb di GialloCeresio e sui principali siti di concorsi letterari.