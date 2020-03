Giornata mondiale dell’acqua, Livia Pomodoro: “la volontà di agire può portare al raggiungimento di obiettivi insperati” [VIDEO]

La Giornata Mondiale dell’Acqua fu istituita nel 1992, eredità del Summit della Terra che si tenne in quell’anno a Rio de Janeiro. Una seconda eredità di quei giorni è la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nota appunto come accordi di Rio. La Convenzione è all’origine della Conference of Parties, la cosiddetta COP, la cui 26ma edizione si terrà nel Regno Unito, a Glasgow dal 9 al 19 novembre. L’Italia ospiterà a Milano i lavori della Pre-COP26 e la prima edizione della Youth COP (COP dei Giovani) dal 28 settembre al 2 ottobre.

Questo 22 marzo ha una rilevanza decisamente maggiore per Milano, l’Italia ed il mondo. Il 2020 è l’anno in cui tutti gli Stati dovranno decidere come affrontare la sfida del cambiamento climatico e dei suoi impatti devastanti sul ciclo dell’acqua.

“Per quanto l’Italia viva giorni molto difficili – afferma Livia Pomodoro, titolare della cattedra UNESCO “Food: access and law” e Presidente del Milan Center for Food Law and Policy – la volontà di agire, se condivisa e bene indirizzata, può portare al raggiungimento di obiettivi insperati”.

Per questo motivo, il Milan Center for Food Law and Policy ha riunito personalità di rilievo del mondo della ricerca e della società civile, chiedendo loro di comunicare, in un breve video, quale visione del futuro, quale prospettiva di cambiamento scorgano per un futuro sostenibile. A partire dal 22 marzo, saranno pertanto pubblicati sul nuovo sito www.milanfoodlaw.org e sul canale YouTube del MCFLP i contributi di: Livia Pomodoro (Presidente del Milan Center for Food Law and Policy), Antonio Navarra (Presidente del Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici), Lanfranco Senn (Presidente di Aqualab), Francesca Santoro (Intergovernmental Oceanographic Commission, UNESCO).

“Il tempo passa, ma il futuro dell’acqua e dei giovani, sempre più a rischio, troverà nuove consapevolezze, ne sono certa”, così conclude Livia Pomodoro. E aggiunge:” È il momento di continuare nella responsabilità, nel coraggio, e nell’impegno di cui stiamo dando prova”.