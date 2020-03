iorestoacasaconchiamo, un selfie con Fido e Micio

L’emergenza legata al coronavirus ci ha costretti a cambiare drasticamente le nostre abitudini e restare in casa il più possibile. Per moltissimi italiani questo è un momento buono per passare più tempo in compagnia dei propri animali e godere della loro straordinaria vicinanza, fatta di purezza, allegria e amore incondizionato. La Lega Nazionale per la Protezione del Cane ha avuto un’idea: “inviateci un selfie con il vostro animale, accompagnato da una breve frase che racconta con poche parole l’amore che vi lega e cosa rende il vostro rapporto speciale e indissolubile. Un selfie pieno d’amore!”. Tutte le foto ricevute verranno pubblicate sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook LNDC con l’hashtag #iorestoacasaconchiamo. La foto che riceverà più like diventerà testimonial della campagna anti-abbandono 2020 dell’Associazione. Come premio aggiuntivo il vincitore riceverà una fornitura di cibo da una prestigiosa azienda 100% italiana di mangimi “cruelty free”. “Sono sempre più gli animali fortunati che trovano posto nelle nostre case, diventati membri delle nostre famiglie – sottolinea la Lega del cane – in questa fase tanto delicata della storia del nostro Paese vogliamo ricordare tutti gli animali che hanno perso il loro amico umano a causa del coronavirus, creature che stiamo accogliendo nei nostri rifugi e ai quali i nostri volontari garantiscono assistenza e amore”.

Le foto si possono inviare alla mail animalprotection@legadelcane. org