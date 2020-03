Coronavirus, Gallera: in Lombardia 11.620 positivi, 1961 i decessi

In Lombardia i positivi al Coronavirus sono 16.620, +1961 rispetto a ieri, gli ospedalizzati sono 6.953 con un incremento di 782 ricoverati. In terapia intensiva 879 con un + 56 casi rispetto a ieri mentre i decessi sono anch’essi in aumento (+220) e raggiungo le 1.038 unità. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera nel consueto punto stampa da Palazzo Lombardia. L’assessore ha poi fornito i dati per provincia, Bergamo la più colpita con 3.993 persone contagiate (+233 ) rispetto a ieri. Segue la provincia di Brescia con 3.300 positivi (+382). A Milano i positivi sono 2.326 (+ 343). A Cremona sono 2.073 (+193), mentre a Lodi sono 1.418 (ancora in crescita di 50.