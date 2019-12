“Secondo Orfea” in scena nella bergamasca

L’attrice Margherita Antonelli nota al pubblico televisivo per aver fatto parte per anni del cast di trasmissioni come Zelig, è in scena con “Secondo Orfea. Quando l’amore fa imiracoli”,vincitore de “I Teatri del Sacro” nel 2013: sabato 14 alle 21 al Cineteatro Nuovo di Trescore Balneario (BG). E’ la storia di Orfea, una donna che vive a Gerusalemme nell’anno 0. Le giornate di Orfea si dividono tra il tempio, la fontana, lenzuola da stendere, chiacchiere con le altredonne. Una vita consumata nella tranquillità all’ombra della sua casa. Ma un giorno viene adabitare vicino casa sua un coppia di giovani sposi: si chiamano Giuseppe e Maria e lei è incinta. Lo spettacolo è inserito nel cartellone di iniziative “Caro Babbo Natale”, che comprende anche i mercatini con gli artigiani bergamaschi.