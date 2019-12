“Tutto il mio folle amore”, Salvatores incontra il pubblico a Milano

Mercoledì 11 dicembre alle ore 20.00 presso la Sala Zenith di CityLife Anteo in Piazza Tre Torri a Milano, Gabriele Salvatores incontrerà il pubblico in occasione della proiezione di Tutto il mio folle amore, il suo ultimo film presentato con grande successo alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (Selezione Ufficiale – Fuori Concorso). Il film è stato prodotto da Indiana Production e Rai Cinema, in co-produzione con EDI Effetti Digitali Italiani. Il regista sarà presente per un saluto introduttivo e alla fine della proiezione. Racconterà come ha vissuto quest’ ultima avventura artistica rispondendo alle domande del pubblico. Tutto il mio folle amore sta ottenendo molti riconoscimenti e il suo giovane protagonista, Giulio Pranno, ha vinto il Premio ANEC “Claudio Zanchi” per i talenti emergenti alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento.

Informazioni e biglietti al sito www.citylifeanteo.it