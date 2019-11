SIMON PHILLIPS: un live a Bergamo per il 30° di “Protocol”

SIMON PHILLIPS è senza dubbio uno dei musicisti più famosi e rispettati al mondo. Il suo stile riflette non solo lo straordinario dono tecnico ma anche la sua spiccata sensibilità musicale. Che si tratti di Rock, Fusion, Jazz o WorldMusic, il buon Simon applica la stessa precisione e intensità alla sua batteria, che non mancano mai di emozioni e sensazioni.

Figlio d’arte (il padre Sid Phillips era un noto musicista dixieland), la sua grande carriera si apre nel 1972 con una chicca: ha suonato nel famosissimo musical “Jesus Christ Superstar“, mentre già in quegli anni lavorava come turnista in Gran Bretagna e negli Stati Uniti… Oltre alla ventennale militanza nei leggendari TOTO, la carriera musicale senza respiro di Phillips vanta la collaborazione con giganti del calibro di Mick Jagger, David Gilmour, The Who, Jeff Beck, Jack Bruce, Peter Gabriel, Joe Satriani, Tears For Fears, Judas Priest, Roxy Music, Michael Schenker, Mike Oldfield, Nik Kershaw, Al DiMeola, 801, Robert Palmer, Stanley Clarke, The Pretenders, Whitesnake… e la lista sarebbe ancora lunga!

Simon torna in concerto sul palco del Druso di Bergamo per farci rivivere l’album “Protocol” che lo ha consacrato tra i migliori musicisti al mondo, e che proprio quest’anno festeggia il 30° anniversario dalla pubblicazione. Col monicker Protocol (progetto inizialmente solo discografico in cui Simon ha suonato tutti gli strumenti!) ha inciso 4 album dal 1988 al 2017, che hanno visto co-protagonisti in studio musicisti eccezionali tra cui Andy Timmons, Ernest Tibbs e Greg Howe.

Insieme a Simon, saldo dietro la sua batteria Tama (marchio a cui è fedele da oltre 30 anni!), sul palco di questo tour italiano troveremo una formazione di tutto rispetto:

SIMON PHILLIPS – batteria

OTMARO RUIZ – tastiere

ERNEST TIBBS – basso

ALEX SILL – chitarra

JACOB SCESNEY – sax

SIMON PHILLIPS – “PROTOCOL 30th ANNIVERSARY TOUR”

Martedì 19 NOVEMBRE 2019 @ Druso – Ranica (BERGAMO)

☞ Apertura Porte: ore 20.30

☞ Inizio Concerti: ore 21.45

☞ Ingresso 25€ in prevendita

☞ Ingresso 30€ in cassa

☞ Ampio parcheggio gratuito

☞ Non è richiesta alcuna tessera

☞ Acquista subito e risparmia in prevendita su Mailticket! Rapido, sicuro e conveniente: non è richiesto alcun ritiro o spedizione del biglietto, semplicemente si stampa o si salva sullo smartphone il codice di conferma che si riceve via mail.

È possibile anche prenotare il MEET & GREET e acquistare:

Protocol 6 CD box set = 60€

Protocol 30 Tour T Shirt = 30€

Protocol 30 Tour Book = 30€

Protocol 30 Tour Laminate = 10€

Soundcheck access / meet & greet / signing / photograph = 20€

Biglietto per il concerto escluso

Per info e prenotazioni Meet & Greet scrivete a ufficiostampa@drusocircus.it