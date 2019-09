Pioggia al Nord e prime nevicate sulle Alpi

Maltempo al Nord con piogge diffuse e neve sulle Alpi. Una perturbazione annunciata nei giorni scorsi come particolarmente intensa che porta anche un calo delle temperature. Nevica per esempio da diverse ore a Livigno, in alta Valtellina.

Lunedi

Al mattino nuvolosità residua all’estremo Nord-Est con qualche pioggia isolata sulla Venezia Giulia; nuvolosità sparsa anche sul basso versante tirrenico, in aumento sulla Sicilia con la possibilità di qualche breve rovescio nel sud-ovest dell’Isola. Prevalenza di schiarite nel resto d’Italia. Nel pomeriggio qualche pioggia o breve rovescio possibile in Carnia e nelle zone interne della Sicilia; tendenza ad un aumento delle nuvole al Nord-Ovest. Temperature al Nord in calo nelle minime, in rialzo nelle massime, in generale con poche variazioni nel resto d’Italia. Venti occidentali fino a localmente moderati su Tirreno, in Sardegna, al mattino anche sul medio Adriatico.