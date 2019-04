Quella che manifesta in piazza, che protesta, che contesta la violazione dei diritti, che parla di uguaglianza, di lavoro, di accoglienza.

Quella che ha un grande orgoglio.

Ma che non è detto che vinca.

Ecco, quella sinistra c’è ancora. E in Europa sarà rappresentata da Pierfrancesco Majorino.

Se è una buona notizia oppure no, se basterà oppure no, davvero non lo so.

Ma così è.