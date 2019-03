Dopo Skunk Anansie e Max Gazzè, il Rugby Sound conferma un altro ospite di eccezione: J-Ax con gli Articolo 31 saranno protagonisti mercoledì 3 luglio all’Isola del Castello a Legnano (Mi). Biglietti disponibili sul circuito ufficiale Ticketone dalle ore 11 di lunedì 11 marzo.

Reduce dai 10 sold out consecutivi registrati a Milano, in cui ha rivissuto i suoi 25 anni di carriera insieme a tutti gli artisti con cui ha collaborato e a Dj Jad che, in tutte le date, per una parte del live, ha ricostruito con lui la storia degli Articolo 31, J-Ax è pronto a continuare la festa iniziata al Fabrique, per portarla nei più importanti festival italiani, tra cui il Rugby Sound.

Le due metà degli Articolo 31 si uniranno per questo nuovo show, in una dimensione live dove proporranno vecchi e nuovi successi.

J-AX + ARTICOLO 31

3 luglio – Isola del Castello @ Rugby Sound – Legnano (MI)

Biglietti: € 32,80 + prev.