Il 25 gennaio esce il nuovo album dei Backstreet Boys “DNA”.

I Backstreet Boys annunciato l’uscita del loro nuovo album “DNA”, in uscita in versione fisica e digitale il 25 Gennaio per RCA Records. Il decimo album della band contiene pezzi scritti da Lauv (già con Charli XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) and Mike Sabbath(J Balvin).

Il nuovo singolo “Chances” è stato scritto da Ryan Tedder (leader dei OneRepublic) e da Shawn Mendes.

L’11 Maggio il gruppo darà il via al “DNA World Tour”– il loro più grande tour nelle arene da oltre 18 anni e il 15 Maggio saranno in concerto al Mediolanum Forum di Milano. Durante questi tre mesi la band si esibirà in Europa e Nord America, con concerti alla O2 Arena di Londra, all’Accor’Hotels Arena di Parigi e alla Mercedes Benz-Arena di Berlino.

I Backstreetboys sono Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean, Kevin Richardson.

«Il nostro gruppo si è formato 26 anni fa – racconta Howie D- e abbiamo passato tanti alti e bassi durante la nostra carriera. Ma dalle nostre singole esperienze abbiamo capito che la cosa più importante era fare ciò che fosse meglio per il gruppo».

«Questo è ciò che amiamo di più di questo disco» – aggiunge Kevin Richardson. «Abbiamo fatto convergere tutte le nostre influenze e stili musicali in un lavoro coeso. Queste canzoni sono un’ottima rappresentazione di noi stessi come individui e come parte del gruppo. È il nostro DNA. Siamo davvero orgogliosi di questo progetto».

«Il nostro cammino prosegue e c’è ancora tanto da fare», dice Brian Littrell. «Ci accingiamo a vivere un nuovo capitolo che ancora non è stato scritto e tutto ciò è entusiasmante».

Dopo 14 mesi trascorsi a Las Vegas, la residency della band “Backstreet Boys: Larger than Life” giungerà a conclusione il 27 Aprile 2019.

«Las Vegas è stato un capitolo grandioso della nostra carriera e le prossime date saranno una grande festa per tutti» dice Brian. «Ma è ora di tornare a far visita ai nostri fan nel mondo!».