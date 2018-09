METALLICA: a Milano l’8 Maggio 2019, tutte le info

…Ebbene sì! Il “WorldWired Tour” torna in Italia!

METALLICA WorldWired Tour 2019

UNICA DATA ITALIANA

Mercoledì 8 MAGGIO 2019 @ Ippodromo SNAI San Siro – MILANO

Opening act: gli svedesi GHOST e gli stonepunker norvegesi BOKASSA

Biglietti in prevendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 28 Settembre 2018 su Ticketone e Ticketmaster.

Nuovi concerti negli stadi, nei parchi e addirittura uno in un castello per i Four Horsemen! Un nuovo lungo tour europeo che partirà il 1 Maggio dal Portogallo e si chiuderà il 25 Agosto in Germania.

La tappa italiana è targata Milano Summer Festival.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Fan Club a partire dalle ore 10.00 di martedì 25 settembre (per maggiori informazioni cliccare qui), per i possessori di carta American Express a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 26 settembre (per 48 ore) e per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it a partire dalle ore 10.00 di giovedì 27 settembre.

Le nuove date dei Metallica arrivano dopo i concerti tenuti tra settembre 2017 e maggio 2018, dove la band ha infranto il record per maggior numero di spettatori nelle arene in oltre 29 Paesi. La nuova leg consta di 25 nuovi show in 20 Paesi, che toccheranno città non ancora visitate dal tour come Milano, Zurigo, Dublino, Bruxelles (dove la band non tornava dal 1988), Berlino, Mosca, Varsavia, Bucharest, Gothenburg e per la prima volta nella loro carriera anche Trondheim (Norvegia), Hameenlinna (Finlandia) e Tartu (Estonia).

Naturalmente tornerà lo speciale Wherever I May Roam Black Ticket: il biglietto consentirà accesso al parterre per qualunque show dei Metallica in Europa e Gran Bretagna nel 2019. I possessori del biglietto Black Ticket dovranno solamente scegliere lo show a cui partecipare e prenotare online entro 48 ore dalla data scelta. Un numero limitato (750) di Black Ticket sarà messo in vendita al prezzo di 598€ (per ulteriori informazioni visitare: CID Entertainment).

Come per tutti gli show precedenti del WorldWired Tour, ogni biglietto acquistato garantirà una copia fisica in edizione standard dell’album Hardwire…To Self-Destruct o una copia digitale del disco (a scelta del consumatore). Ancora una volta tutti i biglietti includeranno lo scaricamento gratuito in MP3 dello show a cui si parteciperà, mixato e masterizzato dal team dietro la creazione di “Hardwired…To Self-Destruct”. Per scaricare l’audio dello show basta scannerizzare o inserire il barcode contenuto nel biglietto su LiveMetallica.com/scan.

Ulteriori opzioni per vivere appieno l’esperienza dei Metallica live saranno disponibili in partnership con il team di CID Entertainment: tra le varie opzioni sono inclusi i biglietti premium e agevolazioni quali l’accesso anticipato alla venue, la visita alla collezione “Memory Remains” o l’incontro coi membri della band. Visita CID Entertainment per conoscere tutti i dettagli dei pacchetti disponibili.

I Wherever I May Roam Black Ticket non sono trasferibili e se rivenduti saranno annullati. Ogni biglietto garantisce l’ingresso per 1 persona a tutti gli show dei Metallica e può non valere per i festival, show promozionali, concerti di beneficienza o altre date non incluse nel tour Europeo annunciato oggi. L’uso del Black Ticket presuppone una prenotazione online per ciascuno show a cui si desidera partecipare, effettuabile entro 48 ore dal concerto. Ulteriori informazioni e dettagli su come usare il Black Ticket saranno inviati al consumatore via email.

Ogni biglietto acquistato presso punti vendita autorizzati includono la scelta di una copia fisica o digitale dell’edizione standard del disco “Hardwired…To Self-Destruct”. I fan riceveranno una mail al momento dell’acquisto su come ottenere una copia del disco. Tutti i dettagli su come regalare l’album saranno comunicate dopo l’acquisto nella pagina che consentirà di ottenere l’album.