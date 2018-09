Cantù, ora anche i cocktail si consegnano a domicilio

“Eclettico”, il locale di via Grandi a Cantù (CO) da anni specializzato nella realizzazione di cocktail “molecolari” studiati da un team di professionisti coordinati da Simone Massara, lancia un nuovo servizio. Da domani, mercoledì 12 settembre sarà possibile vivere l’esperienza di uno dei cocktail simbolo di Eclettico anche a casa propria, grazie al primo servizio di consegna a domicilio disponibile in zona.

Sbagliatissimo, Sicilian Mule e altri „classici rivisitati“ oltre che vino, champagne e qualche piatto per accompagnare la degustazione dei drink: dai nachos alle ostriche passando per polipo alla galiziana, gamberi rossi e hummus.

Il servizio, tra i primissimi in Italia, sarà effettuato tramite la piattaforma foodracers.com. basterà registrarsi e scegliere il proprio menù per poterlo ricevere in poco tempo al proprio domicilio. L’ordine, infatti arriverà direttamente ai racers, i ragazzi ingaggiati come fattorini, che contatteranno il locale e provvederanno a ritiro e consegna.

Il mondo del food delivery cambia radicalmente, dai cibi più storicamente consegnati, in primis pizza, sushi e hamburger, ci si spinge verso prodotti che nessuno si aspettava qualche anno fa, non solo il cibo ma addirittura ottimi drink, anche non convenzionali e accompagnati da pietanze particolari giungono a casa propria in una scatola, con ghiaccio a parte, pronti da essere consumati.